Баженов: «Краснодар» - фаворит, но просто с «Уралом» не будет»

Бывший форвард московского «Спартака» Никита Баженов поделился своими мыслями перед финальным матчем Пути регионов Кубка России – в нём вторую путёвку в Суперфинал турнира разыграют «Краснодар» и «Урал».

«Уверен, что «Урал» приедет сконцентрированным и организованным. Наверное, на бумаге немного фаворит «Краснодар», но ему просто не будет», - цитирует Баженова «Матч ТВ».

Напомним, что в Суперфинале уже как две недели назад зарезервировал себе одно место московский ЦСКА. Главный матч Кубка страны пройдёт 11 июня в Москве на арене «Лужники».

Текстовую трансляцию вечерней кубковой битвы проведёт портал LiveResult.ru.