Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал победу «быков» над «Уралом» 2:1 во втором раунде финала Пути регионов Кубка России.

- Когда «Краснодару» надо было забивать, он добавлял и полностью прижимал «Урал» к его воротам. А когда «Краснодар» уже забивал, он, мне кажется, начинал играть вторым номером. В целом он контролировал эту игру. Да, были у «Урала» подходы, но тем не менее. Хороший боевой матч. Сафонов немного допускал какие-то ляпы, но, в принципе, это заслуженная победа «Краснодара».