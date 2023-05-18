Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Шипицин: «Сафонов допускал ляпы, но «Краснодар» заслуженно обыграл «Урал» эксклюзив

18 Мая 2023 • 15:56 Комментировать
Краснодар
2:1
Урал
окончен

Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал победу «быков» над «Уралом» 2:1 во втором раунде финала Пути регионов Кубка России.

- Когда «Краснодару» надо было забивать, он добавлял и полностью прижимал «Урал» к его воротам. А когда «Краснодар» уже забивал, он, мне кажется, начинал играть вторым номером. В целом он контролировал эту игру. Да, были у «Урала» подходы, но тем не менее. Хороший боевой матч. Сафонов немного допускал какие-то ляпы, но, в принципе, это заслуженная победа «Краснодара».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Урал Кубок России Евгений Шипицин Матвей Сафонов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Мая
15:56 · Кубок России
Шипицин: «Сафонов допускал ляпы, но «Краснодар» заслуженно обыграл «Урал» эксклюзив
11:45 · Кубок России
Ахметов — о Суперфинале Кубка России с ЦСКА: «Лучше сюжета и не придумаешь»
17 Мая
23:15 · Кубок России
Гаджиев хочет, чтобы «Краснодар» выиграл Кубок России
23:05 · Кубок России
Григорий Иванов рассказал, что поменял бы в новом формате Кубка России
23:01 · Кубок России
Гогличидзе заявил, что согласен со своим удалением в матче с «Краснодаром»
22:20 · Кубок России
Баженов: «Краснодар» закономерно вышел в Суперфинал Кубка России»
22:03 · Кубок России
Лапочкин рассказал, почему Карасёв не отменил удаление Гогличидзе
21:57 · Кубок России
«Краснодар» - номинальный хозяин Суперфинала Кубка России 1
21:41 · Кубок России
Победа в Кубке России может стать для ЦСКА восьмой, для «Краснодара» - первой в истории
20:59 · Кубок России
Погребняк — о суперфинале Кубка России в «Лужниках»: Решающие матчи должны проходить на больших стадионах
20:57 · Кубок России
«Краснодар» снова впереди в матче с «Уралом» после гола Кордобы
20:44 · Кубок России
Тихонов – о Сафонове: «Не должен вратарь сборной делать такие ошибки»
20:05 · Кубок России
Бикфалви сравнял счёт в матче с «Краснодаром», наказав Сафонова за ошибку
20:02 · Россия. Премьер-лига
Кайо забил второй гол за «Краснодар», первый бразилец оформил два года назад
19:46 · Кубок России
Кайо открыл счёт в матче с «Уралом» уже на девятой минуте
Все новости