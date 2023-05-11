Тихонов назвал главного фаворита Кубка России

Легенда московского «Спартака» Андрей Тихонов порассуждал о Суперфинале Кубка России, который состоится ровно через месяц – 11 июня на московской арене «Лужники».

«Любая команда из трех оставшихся способна взять кубок, но больше всего шансов на трофей, полагаю, у ЦСКА. Если мы всецело посмотрим на игру команды, то армейцы ближе к победе в этом турнире», - заявил Тихонов в интервью «РБ Спорт».

Напомним, что в Суперфинале турнира армейцы Москвы встретятся либо с «Краснодаром», либо с «Уралом». Эти две команды рызыграют вторую путёвку на матч в «Лужниках» на следующей неделе – 17 мая, в Краснодаре.