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Кубок России

Тихонов назвал главного фаворита Кубка России

11 Мая 2023 • 18:20 Комментировать
Краснодар
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Урал
17.05 14:00

Легенда московского «Спартака» Андрей Тихонов порассуждал о Суперфинале Кубка России, который состоится ровно через месяц – 11 июня на московской арене «Лужники».

«Любая команда из трех оставшихся способна взять кубок, но больше всего шансов на трофей, полагаю, у ЦСКА. Если мы всецело посмотрим на игру команды, то армейцы ближе к победе в этом турнире», - заявил Тихонов в интервью «РБ Спорт».

Напомним, что в Суперфинале турнира армейцы Москвы встретятся либо с «Краснодаром», либо с «Уралом». Эти две команды рызыграют вторую путёвку на матч в «Лужниках» на следующей неделе – 17 мая, в Краснодаре.

 

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Андрей Тихонов
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