Аршавин: «Думал, «Краснодар» разберётся с «Акроном» в основное время»

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин поделился мыслями о завершении пути «Акрона» в Кубке России. Напомним, что вчера подопечные Евгения Калешина лишь в серии пенальти уступили «Краснодару» и выбыли из турнира.

«Я думал, что «Краснодар» разберётся с «Акроном» ещё в основное время. Но они молодцы, выстояли, бились. В Кубке России получилась хорошая сказка, но «Краснодар», конечно, был более достоин пройти дальше», - цитирует Аршавина «Матч ТВ».

Теперь «быки» сыграют с екатеринбургским «Уралом». По результату этого матча станет известно, какая из команд сыграет 11 июня в Суперфинале Кубка со столичным ЦСКА.

Ранее Аршавин дал прогноз на исход дерби «Зенита» и московского «Спартака».