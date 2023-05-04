Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Аршавин: «Думал, «Краснодар» разберётся с «Акроном» в основное время»

04 Мая 2023 • 22:46 Комментировать
Краснодар
...
Урал
17.05 14:00

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин поделился мыслями о завершении пути «Акрона» в Кубке России. Напомним, что вчера подопечные Евгения Калешина лишь в серии пенальти уступили «Краснодару» и выбыли из турнира.

«Я думал, что «Краснодар» разберётся с «Акроном» ещё в основное время. Но они молодцы, выстояли, бились. В Кубке России получилась хорошая сказка, но «Краснодар», конечно, был более достоин пройти дальше», - цитирует Аршавина «Матч ТВ».

Теперь «быки» сыграют с екатеринбургским «Уралом». По результату этого матча станет известно, какая из команд сыграет 11 июня в Суперфинале Кубка со столичным ЦСКА.

Ранее Аршавин дал прогноз на исход дерби «Зенита» и московского «Спартака».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Андрей Аршавин Краснодар Акрон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРАСНОДАР УРАЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
04 Мая
22:46 · Кубок России
Аршавин: «Думал, «Краснодар» разберётся с «Акроном» в основное время»
19:57 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин считает, что ЦСКА абсолютно заслужил сыграть в Суперфинале Кубка России
19:04 · Кубок России
Дивеев высказался о концовке кубкового матча с «Уралом»
18:51 · Кубок России
Александр Мостовой: «Акрон» — красавцы, они выступили достойно»
18:10 · Кубок России
Бородюк — о результатах «Акрона» в Кубке России: «Респект этой команде»
17:42 · Россия. Первая лига
Калешин: «Лучший тренер — это тот, кто выигрывает трофеи»
13:57 · Кубок России
Балахнин: «У ЦСКА и «Краснодара» равные составы, поэтому эти две команды находятся в одной категории»
13:09 · Кубок России
Обляков высказался о победе ЦСКА над «Уралом»
12:08 · Кубок России
Нападающий «Акрона» Понсе: «Мы гордимся тем, что прошли так далеко в Кубке России»
11:36 · Кубок России
Ахметов объяснил, почему «Краснодар» не смог обыграть «Акрон» в основное время
11:22 · Россия. Премьер-лига
Вратарь «Краснодара» Сафонов: «Рассчитываем на победу в Кубке России»
10:48 · Кубок России
Сперцян рассказал, как относится к формату Кубка России
10:43 · Кубок России
Сперцян объяснил, почему «Краснодар» не победил «Акрон» в основное время
08:52 · Кубок России
В «Акроне» оценили выступление команды в Кубке России
08:14 · Кубок России
Мостовой: «Урал», который должен вылететь, может опять в финале сыграть - ужас»
Все новости