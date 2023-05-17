Григорий Иванов рассказал, что поменял бы в новом формате Кубка России

Екатеринбургский «Урал» сегодня вечером проиграл в гостях «Краснодару» - 1:2. Эта встреча стала для уральцев последней в текущем розыгрыше престижного трофея.

«Формат интересный, болельщикам нравится. Но один момент я бы изменил. Вылетевшая из Пути РПЛ команда должна играть свой матч дома», - цитирует Иванова «Матч ТВ».

Напомним, что Суперфинал Кубка между «Краснодаром» и ЦСКА состоится 11 июня на арене «Лужники» в Москве.

«Мы выступили достойно, пусть и пропустили глупые мячи. И основного голкипера у нас не было», - заключил Иванов.