Кайо забил второй гол за «Краснодар», первый бразилец оформил два года назад

Бразильский защитник «Краснодара» Кайо Панталеао сегодня вечером поразил ворота «Урала» в битве за право сыграть в Суперфинале Кубка России.

Любопытно, что этот гол стал для игрока обороны всего вторым за долгий период его выступления за «быков». В первый и единственный раз Кайо отличался голом за «Краснодар» два года назад – 16 мая 2021 года в матче РПЛ против «Ростова» (3:1).

Кайо 27 лет, защитник выступает за «Краснодар» с 2019 года.

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