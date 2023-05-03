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Кубок России

Орещук: «ЦСКА полностью переиграл «Урал»

03 Мая 2023 • 23:21 Комментировать
Краснодар
...
Урал
17.05 14:00

Бывший спортивный директор столичного «Динамо» Роман Орещук оценил сегодняшние матчи в Кубке России. Они прошли в финалах Пути РПЛ и Пути регионов. ЦСКА обыграл екатеринбургский «Урал», 2:1 и «Краснодар» лишь в серии пенальти выбил из Пути регионов «Акрон» - 4:2.

«ЦСКА полностью переиграл «Урал», они ничего не дали сделать команде соперника, в то время как уральцы и сами создать ничего не смогли, за исключением глупой ошибки Игоря Дивеева», - цитирует Орещука Rusfootball.

Благодаря победе над «Уралом» ЦСКА стал первым суперфиналистом Кубка России. А уральцам предстоит во втором финале Пути регионов сыграть с «Краснодаром», обыгравшим «Акрон».

«Если бы «Краснодар» играл в Тольятти, возможно, и не дотянул бы до пенальти. «Акрон» жалко», - добавил Орещук.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Урал Роман Орещук Акрон
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КРАСНОДАР УРАЛ
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