Тихонов – о Сафонове: «Не должен вратарь сборной делать такие ошибки»

Бывший игрок московского «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал забитый «Уралом» гол в проходящем сейчас матче против «Краснодара». Пока в нём равенство – 1:1, на быстрый гол защитника «быков» Кайо Панталеао ответил Эрик Бикфалви.

«Вратарь мяч из рук уронил… Не должен голкипер допускать такие ляпы. Уровень вратаря сборной не позволяет такие ошибки делать. Это привоз», - делится Тихонов с «Матч ТВ».

Напомним, совсем недавно в вечерней кубковой игре стартовал второй тайм. Следите за его событиями благодаря текстовой трансляции от портала LiveResult.ru.