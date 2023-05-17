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Тихонов – о Сафонове: «Не должен вратарь сборной делать такие ошибки»

17 Мая 2023 • 20:44 Комментировать
Краснодар
2:1
Урал
2-й тайм

Бывший игрок московского «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал забитый «Уралом» гол в проходящем сейчас матче против «Краснодара». Пока в нём равенство – 1:1, на быстрый гол защитника «быков» Кайо Панталеао ответил Эрик Бикфалви.

«Вратарь мяч из рук уронил… Не должен голкипер допускать такие ляпы. Уровень вратаря сборной не позволяет такие ошибки делать. Это привоз», - делится Тихонов с «Матч ТВ».

Напомним, совсем недавно в вечерней кубковой игре стартовал второй тайм. Следите за его событиями благодаря текстовой трансляции от портала LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Урал Андрей Тихонов Матвей Сафонов
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КРАСНОДАР УРАЛ
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