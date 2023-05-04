Дивеев высказался о концовке кубкового матча с «Уралом»

Защитник столичного ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал концовку второго матча против «Урала» в рамках финала Пути РПЛ Кубка России. Напомним, он состоялся вчера в Екатеринбурге, армейцам Москвы удалось увезти домой победу – 2:1 (3:2 по сумме двух матчей).

«Честно говоря, концовка встречи была тяжеловата. Мы не могли контролировать мяч, играли на выносах. Наши ребята молодцы, выдержали такой темп. У нас не было в команде тех, кто не дорабатывал», - заявил защитник клубной пресс-службе.

Благодаря успеху ЦСКА, напомним, стал первым клубом, который сыграет в рамках Суперфинала Кубка России. Соперником будет либо снова «Урал», либо «Краснодар» - всё решит их очная встреча.