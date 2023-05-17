Баженов: «Краснодар» закономерно вышел в Суперфинал Кубка России»

Бывший российский футболист «Спартака» и «Томи» Никита Баженов оценил выход «Краснодара» в Суперфинал Кубка России. Сегодня вечером «быки» обыграли дома «Урал» Виктора Ганчаренко – 2:1.

«Краснодар» выглядел наиболее свежо, да и по составу сильнее. У них есть тот же Джон Кордоба – игрок, который может делать разницу. Это закономерный результат», - цитирует Баженова «Матч ТВ».

Теперь «Краснодар» в качестве номинального хозяина сыграет в Суперфинале турнира против ЦСКА. Напомним, что эти команды уже встречались друг с другом в рамках четвертьфиналов Кубка в Пути РПЛ – тогда со счётом 3:1 по сумме двух встреч победили армейцы.

«Быки» затоптали «шмелей»: «Краснодар» вышел в Суперфинал Кубка России