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Кубок России

Обляков признался, что ему без разницы, кто победит в матче «Краснодара» и «Урала»

17 Мая 2023 • 18:15 Комментировать
Краснодар
...
Урал
Через 0 ч. 18 мин.

Один из лучших игроков РПЛ текущей весной, полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков заявил, что ему не особо важно, кто победит в сегодняшнем финале Пути регионов Кубка России – «Урал» или «Краснодар».

«Ни за кого в грядущей игре не болею, просто футбол посмотрю. Уже и с теми, и с другими сыграли достаточно, так что уже не важно с кем будем играть», - цитирует Облякова Sport24.

Напомним, что ЦСКА в этом сезоне аж шесть раз встречался с «Уралом», два раза – в рамках РПЛ и ещё четыре – в рамках Кубка России.

Суперфинал Кубка России, в котором армейцы Москвы сыграют либо с «быками», либо со «шмелями», запланирован на 11 июня.

Обляков: ЦСКА настроен на победу в дерби со «Спартаком»

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Урал Иван Обляков
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КРАСНОДАР УРАЛ
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