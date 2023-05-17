Обляков признался, что ему без разницы, кто победит в матче «Краснодара» и «Урала»

Один из лучших игроков РПЛ текущей весной, полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков заявил, что ему не особо важно, кто победит в сегодняшнем финале Пути регионов Кубка России – «Урал» или «Краснодар».

«Ни за кого в грядущей игре не болею, просто футбол посмотрю. Уже и с теми, и с другими сыграли достаточно, так что уже не важно с кем будем играть», - цитирует Облякова Sport24.

Напомним, что ЦСКА в этом сезоне аж шесть раз встречался с «Уралом», два раза – в рамках РПЛ и ещё четыре – в рамках Кубка России.

Суперфинал Кубка России, в котором армейцы Москвы сыграют либо с «быками», либо со «шмелями», запланирован на 11 июня.

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