«Краснодар» - номинальный хозяин Суперфинала Кубка России

Состоялась жеребьёвка, которая определила номинального хозяина Суперфинала Кубка России в столичных «Лужниках». Им будет «Краснодар».

Напомним, сегодня вечером «быки» обыграли дома крепкий «Урал» Виктора Ганчаренко – 2:1. На восьмой минуте защитник «быков» Кайо Панталеао счёт открыл, однако вскоре на 22-й минуте игры Эрик Бикфалви восстановил паритет. Решающий мяч на 59-й минуте игры оформил колумбийский форвард «Краснодара» Джон Кордоба – 2:1.

Суперфинал Кубка России «Краснодар» - ЦСКА состоится 11 июня в Москве. А о том, как проходила сегодняшняя встреча, читайте в нашем репортаже.