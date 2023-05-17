Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Гогличидзе заявил, что согласен со своим удалением в матче с «Краснодаром»

17 Мая 2023 • 23:01 Комментировать
Краснодар
2:1
Урал
окончен

Игрок обороны «Урала» Лео Гогличидзе высказался по поводу своей красной карточки в гостевой игре против «Краснодара» в рамках финала Пути регионов Кубка России (1:2).

Напомним, что в конце игры произошёл интересный эпизод. Сергей Карасёв назначил пенальти в ворота «Урала», показав Гогличидзе вторую желтую карточку. Но позже своё решение рефери отменил из-за офсайда у Джона Кордобы. Тем не менее, решение удалить Гогличидзе с поля осталось в силе.

«Вопросов по удалению нет. Карасев сказал, что я сыграл жестко. Именно из‑за жесткости не отменили, так нельзя. Но в моменте наложился еще и офсайд. Я прекрасно понимаю, как всё это работает. Спорить даже не стал», - признался игрок «Матч ТВ».

Ранее эпизод прокомментировал бывший российский арбитр ФИФА Сергей Лапочкин.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Урал Сергей Карасёв Лео Гогличидзе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Краснодар Краснодар
Урал Урал
2
1
1.88 3.75 4.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Мая
23:15 · Кубок России
Гаджиев хочет, чтобы «Краснодар» выиграл Кубок России
23:05 · Кубок России
Григорий Иванов рассказал, что поменял бы в новом формате Кубка России
23:01 · Кубок России
Гогличидзе заявил, что согласен со своим удалением в матче с «Краснодаром»
22:20 · Кубок России
Баженов: «Краснодар» закономерно вышел в Суперфинал Кубка России»
22:03 · Кубок России
Лапочкин рассказал, почему Карасёв не отменил удаление Гогличидзе
21:57 · Кубок России
«Краснодар» - номинальный хозяин Суперфинала Кубка России
21:41 · Кубок России
Победа в Кубке России может стать для ЦСКА восьмой, для «Краснодара» - первой в истории
20:59 · Кубок России
Погребняк — о суперфинале Кубка России в «Лужниках»: Решающие матчи должны проходить на больших стадионах
20:57 · Кубок России
«Краснодар» снова впереди в матче с «Уралом» после гола Кордобы
20:44 · Кубок России
Тихонов – о Сафонове: «Не должен вратарь сборной делать такие ошибки»
20:05 · Кубок России
Бикфалви сравнял счёт в матче с «Краснодаром», наказав Сафонова за ошибку
20:02 · Россия. Премьер-лига
Кайо забил второй гол за «Краснодар», первый бразилец оформил два года назад
19:46 · Кубок России
Кайо открыл счёт в матче с «Уралом» уже на девятой минуте
19:22 · Кубок России
Ганчаренко: Опоздание на игру не скажется на футболистах «Урала»
19:15 · Кубок России
Сторожук: «У «Краснодара» большие шансы на Суперфинал Кубка России»
Все новости