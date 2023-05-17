Гогличидзе заявил, что согласен со своим удалением в матче с «Краснодаром»

Игрок обороны «Урала» Лео Гогличидзе высказался по поводу своей красной карточки в гостевой игре против «Краснодара» в рамках финала Пути регионов Кубка России (1:2).

Напомним, что в конце игры произошёл интересный эпизод. Сергей Карасёв назначил пенальти в ворота «Урала», показав Гогличидзе вторую желтую карточку. Но позже своё решение рефери отменил из-за офсайда у Джона Кордобы. Тем не менее, решение удалить Гогличидзе с поля осталось в силе.

«Вопросов по удалению нет. Карасев сказал, что я сыграл жестко. Именно из‑за жесткости не отменили, так нельзя. Но в моменте наложился еще и офсайд. Я прекрасно понимаю, как всё это работает. Спорить даже не стал», - признался игрок «Матч ТВ».

Ранее эпизод прокомментировал бывший российский арбитр ФИФА Сергей Лапочкин.