Названы стадионы, куда могут перенести суперфинал Кубка России

11 июня состоится суперфинал Кубка России, в котором и будет разыгран заветный трофей. В прессе появилась информация о том, что «Лужники» могут лишиться этого матча.

По данным «РБ Спорт», рассматриваются варианты с переносом суперфинала на московскую «ВТБ Арену», на стадион в Нижнем Новгороде или на стадион в Сочи.

Напомним, что в суперфинале Кубка России сыграет ЦСКА. Второго суперфиналиста определят «Краснодар» и «Урал», которые в скором времени сыграют на втором этапе финала нижней части турнирной сетки.

Действующим обладателем Кубка России является московский «Спартак».