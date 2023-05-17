Тарханов назвал «Краснодар» фаворитом в матче против «Урала»

Известный российский тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от финального матча Кубка России (Пути регионов) между «Краснодаром» и «Уралом».

Напомним, что победитель этого противостояния выйдет в Суперфинал турнира, где встретится с ЦСКА. По мнению Тарханова, фаворитом матча «Краснодар» — «Урал» являются «быки», которые будут играть дома.

«Краснодар» и «Урал» никогда не выигрывали трофей, поэтому будут стремиться попасть в финал. Фаворит – «Краснодар». Всё-таки они играют на своём поле. Но в кубковой игре сложно что-то предположить. Думаю, голов будет не так много, а к победе будет ближе «Краснодар», — цитирует Тарханова Sport24.

Предстоящий кубковый матч состоится сегодня, 17 мая, и начнётся он в 19:30 по московскому времени. В текущем сезоне «Краснодар» и «Урал» встречались между собой два раза: одна игра завершилась в пользу «быков» (3:1), во втором же матче победитель выявлен не был (1:1).