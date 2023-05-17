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Кубок России

Тарханов вспомнил, как «Урал» под его руководством побеждал «Краснодар» в Кубке России эксклюзив

17 Мая 2023 • 12:25 Комментировать
Краснодар
...
Урал
Через 5 ч. 41 мин.

Бывший тренер «Урала» Александр Тарханов в эксклюзивном интервью сетевому изданию«Евро-Футбол.Ру» вспомнил, как команда из Екатеринбурга под его руководством побеждала «Краснодар» в 1/4 финала Кубка России.

«Конечно, шансы есть, как у «Урала», так и у «Краснодара». Кто лучше себя проявит, тот и победит. У команды Ганчаренко плохо, что Помазун не сыграет, он хороший вратарь. «Урал» в обороне хорошо играет и хорошо атакует. Игроки могут применять элемент прессинга, к тому же умеют выходить из обороны в атаку. Равные соперники, единственное, что «Краснодар» дома будет играть. Мы в 2017 году тоже играли с ними и обыграли», — сказал Тарханов.

Сегодня, 17 мая, в полуфинале Кубка России «Краснодар» сыграет против «Урала» на одноимённой арене в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит – в 19:30 по московскому времени. В суперфинале победитель противостояния сыграет против ЦСКА.


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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Урал Кубок России Александр Тарханов
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КРАСНОДАР УРАЛ
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