Известен главный арбитр кубковой встречи «Краснодар» - «Урал»

Сергей Карасёв и его бригада помощников рассудят «Краснодар» и «Урал» в главном финале Пути регионов в Кубке России. Об этом рапортует официальный интернет-ресурс РФС.

Помогут Карасёву лайнсмены Игорь Демешко и Александр Богданов, а также резервный арбитр — Евгений Кукуляк.

Напомним, что матч между «горожанами» и уральцами, который состоится на следующей неделе, 17 мая, определит второго суперфиналиста Кубка России. Первым в результате победы в двухматчевом противостоянии над «Уралом» (3:2) стал столичный ЦСКА. Игра пройдет на газоне стадиона ФК «Краснодар».

Суперфинал Кубка России назначен на 11 июня, место его проведения – арена «Лужники» в Москве.