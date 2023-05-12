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Известен главный арбитр кубковой встречи «Краснодар» - «Урал»

12 Мая 2023 • 20:39 Комментировать
Краснодар
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Урал
17.05 14:00

Сергей Карасёв и его бригада помощников рассудят «Краснодар» и «Урал» в главном финале Пути регионов в Кубке России. Об этом рапортует официальный интернет-ресурс РФС.

Помогут Карасёву лайнсмены Игорь Демешко и Александр Богданов, а также резервный арбитр — Евгений Кукуляк.

Напомним, что матч между «горожанами» и уральцами, который состоится на следующей неделе, 17 мая, определит второго суперфиналиста Кубка России. Первым в результате победы в двухматчевом противостоянии над «Уралом» (3:2) стал столичный ЦСКА. Игра пройдет на газоне стадиона ФК «Краснодар».

Суперфинал Кубка России назначен на 11 июня, место его проведения – арена «Лужники» в Москве.

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Краснодар Урал Кубок России
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КРАСНОДАР УРАЛ
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