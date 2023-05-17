Сторожук: «У «Краснодара» большие шансы на Суперфинал Кубка России»

Бывший наставник «Краснодара» Александр Сторожук считает, что «быки» являются абсолютным фаворитом в вечерней кубковой битве против «Урала». Во-первых, подопечные Владимира Ивича играют дома.

«Краснодар» обладает хорошими квалифицированными футболистами, на матч придёт полный стадион. А то, как в Краснодаре поддерживают команду, я ощутил на себе. У них большие шансы на Суперфинал», - заявил Сторожук ТАСС.

Битва «быков» и «шмелей» в финале Пути регионов Кубка России начнётся через считаные минуты. Не пропустите текстовый онлайн матча от портала LiveResult.ru.

Баженов: «Краснодар» - фаворит, но просто с «Уралом» не будет»