Погребняк: Не удивлюсь, если «Урал» выйдет в Суперфинал Кубка России

Экс-игрок «Урала» Павел Погребняк поделился ожиданиями от предстоящего финального матча Кубка России Пути регионов между «шмелями» и «Краснодаром».

«Совершенно непредсказуемая игра. «Урал» — кубковая команда, поэтому совсем не удивлюсь, если они обыграют «Краснодар». Думаю, что фаворита в матче нет. Тут шансы будут 50 на 50», — приводит слова Погребняка «Чемпионат».

Матч «Краснодар» - «Урал» пройдет сегодня, 17 мая. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 19:30 по московскому времени. За всеми событиями игры можно будет следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.