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Кубок России

Павлюченко считает, что суперфинал Кубка России должен проходить в «Лужниках» и без Fan ID

17 Мая 2023 • 17:15 Комментировать
Краснодар
...
Урал
Через 2 ч. 1 мин.

Экс-форвард «Спартака» Роман Павлюченко высказался о возможном проведении суперфинала Кубка России в «Лужниках».

«Конечно, я за то, чтобы суперфинал провели в «Лужниках» и без Fan ID при полном стадионе. Но вы видите правила Fan ID… С другой стороны, какая разница, где играть? Что в «Лужниках», что в других городах финал Кубка России соберет много народу», — заявил Павлюченко «Чемпионату», добавив, что сам не собирается идти на стадион.

Первым участником суперфинала Кубка России является ЦСКА. Сегодня, 17 мая, «Краснодар» и «Урал» разыграют вторую путевку. Начало встречи запланировано на 19:30 по мск. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляции поединка.

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Евро-Футбол.Ру,
Лужники Роман Павлюченко fan id
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Сегодня, 17 Мая
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