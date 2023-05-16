Сёмин объяснил, почему «Краснодар» — фаворит в матче с «Уралом»

Легенда «Локомотива» Юрий Сёмин высказался в преддверии финального матча Кубка России Пути регионов между «Краснодаром» и «Уралом».

«Наверное, фаворит «Краснодар»: у него более высокая квалификация игроков. К тому же у них никогда не было титулов - так что высокая мотивация. Наверное, у «Краснодара» оснований на сегодняшний момент больше», — приводит слова Сёмина Rusfootball.

При этом специалист отметил, что в «Урале» работает тренер высокого уровня, но у «Краснодара» есть еще один плюс — болельщики, которые заполнят весь стадион, ведь на эту игру не нужен Fan ID.

Матч «Краснодар» - «Урал» состоится 17 мая и начнется в 19:30 по московскому времени.