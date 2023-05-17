В Краснодаре продолжается второй тайм матча за право сыграть в кубковом Суперфинале против ЦСКА. Команда Владимира Ивича противостоит «Уралу». Как и начале стартового тайма, «быки» оказались впереди. Хозяева поля снова продуктивно сыграли после углового. Михайло Баньяц после подачи пробил в штангу, а Джон Кордоба добавил мяч в цель. Счет стал 2:1. В первом тайме быстро отличился Кайо, а соперник отыгрался после добивания Эрика Бикфалви. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.
«Краснодар» снова впереди в матче с «Уралом» после гола Кордобы
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