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«Краснодар» снова впереди в матче с «Уралом» после гола Кордобы

17 Мая 2023 • 20:57 Комментировать
Краснодар
2:1
Урал
окончен

В Краснодаре продолжается второй тайм матча за право сыграть в кубковом Суперфинале против ЦСКА. Команда Владимира Ивича противостоит «Уралу». Как и начале стартового тайма, «быки» оказались впереди. Хозяева поля снова продуктивно сыграли после углового.  Михайло Баньяц после подачи пробил в штангу, а Джон Кордоба добавил мяч в цель. Счет стал 2:1. В первом тайме быстро отличился Кайо, а соперник отыгрался после добивания Эрика Бикфалви. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Урал
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