Мор: «Шансы «Краснодара» и «Урала» в кубковом матче равны»

Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор высказался о предстоящем кубковом матче между «Краснодаром» и «Уралом».

Эксперт считает, что шансы команд в этой встрече равны. Мор подчеркнул, что и «Краснодар», и «Урал» будут настроены выйти в Суперфинал турнира и выиграть свой первый Кубок России.

«Шанс выйти в Суперфинал выпадает не каждый день, поэтому игра будет сверхнапряжённая. Я бы оценивал шансы команд, как равные. «Быки» чуть ближе к проходу, учитывая, что они играют дома», — приводит слова Мора «Матч ТВ».

Матч «Краснодар» — «Урал» состоится сегодня, 17 мая. Начало — в 19:30 по московскому времени. Победитель этого противостояния выйдет в Суперфинал, где сыграет с московским ЦСКА.