Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Мор: «Шансы «Краснодара» и «Урала» в кубковом матче равны»

17 Мая 2023 • 09:28 Комментировать
Краснодар
...
Урал
Через 9 ч. 42 мин.

Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор высказался о предстоящем кубковом матче между «Краснодаром» и «Уралом».

Эксперт считает, что шансы команд в этой встрече равны. Мор подчеркнул, что и «Краснодар», и «Урал» будут настроены выйти в Суперфинал турнира и выиграть свой первый Кубок России.

«Шанс выйти в Суперфинал выпадает не каждый день, поэтому игра будет сверхнапряжённая. Я бы оценивал шансы команд, как равные. «Быки» чуть ближе к проходу, учитывая, что они играют дома», — приводит слова Мора «Матч ТВ».

Матч «Краснодар» — «Урал» состоится сегодня, 17 мая. Начало — в 19:30 по московскому времени. Победитель этого противостояния выйдет в Суперфинал, где сыграет с московским ЦСКА.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Урал Эдуард Мор
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРАСНОДАР УРАЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
17.05.23 в 19:30
Краснодар Краснодар
Урал Урал
1.88 3.75 4.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Мая
09:46 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Краснодара» Алонсо: «Нужно отдать должное «Зениту» за работу, которую они проделали»
09:28 · Кубок России
Мор: «Шансы «Краснодара» и «Урала» в кубковом матче равны»
09:16 · Кубок России
Тарханов назвал «Краснодар» фаворитом в матче против «Урала»
16 Мая
21:09 · Кубок России
Бевеев: «В матче с «Краснодаром» отдадим все силы, отступать некуда»
19:09 · Кубок России
Сёмин объяснил, почему «Краснодар» — фаворит в матче с «Уралом»
15 Мая
13:22 · Кубок России
Тошич ждёт победы ЦСКА в Кубке России
14 Мая
13:39 · Россия. Премьер-лига
Первый тренер Чалова: Фёдор проводит успешный сезон, ЦСКА пора завоевать Кубок
13 Мая
19:47 · Кубок России
Президент РФС Дюков: Суперфинал Кубка России состоится в «Лужниках»
11:11 · Кубок России
Карасёв - главный судья матча «Краснодар» - «Урал» в Кубке России
12 Мая
20:39 · Кубок России
Известен главный арбитр кубковой встречи «Краснодар» - «Урал»
16:20 · Кубок России
Екатеринбург готов организовать суперфинал Кубка России
12:38 · Кубок России
Названы стадионы, куда могут перенести суперфинал Кубка России
12:33 · Кубок России
«Лужники» могут лишиться суперфинала Кубка России
11 Мая
18:20 · Кубок России
Тихонов назвал главного фаворита Кубка России
18:02 · Кубок России
Григорий Иванов: «Не стоит заранее отдавать финальный матч Кубка России «Лужникам»
Все новости