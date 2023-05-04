Вратарь «Краснодара» Сафонов: «Рассчитываем на победу в Кубке России»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о победе над «Акроном» (0:0, 4:2 — пен) в финальном матче Кубка России (Пути регионов).

По словам 24-летнего футболиста, «Краснодар» настроен пройти как можно дальше и одержать победу в этом турнире. Напомним, что во втором этапе финала Пути регионов «быки» 17 мая встретятся с «Уралом». Победитель этого противостояния выйдет в Суперфинал, где своего соперника уже ждёт ЦСКА.

«Сейчас волнение нам будет только мешать, я сказал вчера в раздевалке, что первый шаг до Кубка уже сделан. Дальше готовимся к «Уралу». Конечно, хочется выиграть первый трофей с «Краснодаром, мы этого хотим, руководство, болельщики», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».

После 25 туров РПЛ «Краснодар» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 39 очков. Свой ближайший матч «быки» проведут 7 мая против «Крыльев Советов». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.