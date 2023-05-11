Григорий Иванов: «Не стоит заранее отдавать финальный матч Кубка России «Лужникам»

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов не приветствует идею постоянно проводить главный матч Кубка России на арене «Лужники» в Москве, а тем более, анонсировать место проведения финала заранее.

«Полагаю, не надо анонсировать сразу, что финал будет проводится в «Лужниках», это неправильно. Может, определять место игры уже к финалу ближе, чтобы был интерес к матчу», - заявил Иванов «Матч ТВ», добавив, что раньше главные матчи Кубка России проходили в регионах России.

«Надо, чтобы болельщикам обеих команд было удобно добираться до места игры, чтобы это не где‑то далеко было», - добавил Иванов.

Напомним, Суперфинал текущего розыгрыша Кубка России пройдёт 11 июня. В нём уже точно сыграет московский ЦСКА, для армейцев этот матч будет по сути домашним, так как пройдёт в Москве. А судьба второй путёвки в главный матч турнира решится в результате очной битвы «Краснодара» с «Уралом».