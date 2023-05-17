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Лапочкин рассказал, почему Карасёв не отменил удаление Гогличидзе

17 Мая 2023 • 22:03 Комментировать
Краснодар
2:1
Урал
окончен

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин обосновал решение Сергея Карасёва не отменять удаление Лео Гогличидзе в концовке встречи.

Напомним, Карасёв в заключительной части игры поставил пенальти в ворота «Урала», а после показал жёлтую карточку игроку гостей Лео Гогличидзе за грубую игру. Но после просмотра эпизода благодаря системе VAR рефери своё решение отменил, зафиксировав у Джона Кордобы офсайд. Тем не менее, удаление Гогличидзе отменено не было.

«Сергей показал карточку игроку за грубую игру, хотя при этом у Кордобы был офсайд. Но карточки за грубую игру не отменяются. Можно отменить карточки только за срыв перспективной атаки», - рассказал Лапочкин «Матч ТВ».

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Урал Сергей Карасёв Сергей Лапочкин Лео Гогличидзе
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