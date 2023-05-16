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Кубок России

Бевеев: «В матче с «Краснодаром» отдадим все силы, отступать некуда»

16 Мая 2023 • 21:09 Комментировать
Краснодар
...
Урал
Через 20 ч. 52 мин.

Защитник екатеринбургского «Урала» Мингиян Бевеев заявил, что его команда выложится на все сто процентов в завтрашнем матче Кубка России. Напомним, «шмели» 17 мая в Краснодаре сыграют с местным одноимённым клубом в рамках финала Пути регионов Кубка России.

«Важный матч будет, отдадим все силы на футбольном поле, отступать нам некуда. Постараемся не доводить дело до серии пенальти», - заявил Бевеев «Матч ТВ».

Именно завтрашний поединок решит, кто сразится из пары в Суперфинале Кубка против ЦСКА. Главный матч престижного турнира запланирован на 11 июня. 

«Краснодар» - «Урал»: прогноз на финал Пути регионов

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Краснодар Урал Мингиян Бевеев
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КРАСНОДАР УРАЛ
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