Бевеев: «В матче с «Краснодаром» отдадим все силы, отступать некуда»

Защитник екатеринбургского «Урала» Мингиян Бевеев заявил, что его команда выложится на все сто процентов в завтрашнем матче Кубка России. Напомним, «шмели» 17 мая в Краснодаре сыграют с местным одноимённым клубом в рамках финала Пути регионов Кубка России.

«Важный матч будет, отдадим все силы на футбольном поле, отступать нам некуда. Постараемся не доводить дело до серии пенальти», - заявил Бевеев «Матч ТВ».

Именно завтрашний поединок решит, кто сразится из пары в Суперфинале Кубка против ЦСКА. Главный матч престижного турнира запланирован на 11 июня.

«Краснодар» - «Урал»: прогноз на финал Пути регионов