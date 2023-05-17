Заслуженный российский тренер Гаджи Гаджиев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от финального матча Пути регионов Кубка России, в котором «Краснодар» примет «Урал».

- Во второй половине сезона «Краснодар» дома не проиграл ни разу. Домашние стены дают преимущество «Краснодару»?

- Конечно, дают. Большинство команд дома играет лучше. И у нас, и в Европе. Хозяева набирают больше очков на родных аренах. Это допинг от болельщиков. Но понятно, что это не приговор для гостей. Хотя мы понимаем, что «Краснодар» будет иметь преимущество, и большую часть матча будет находиться на половине поля «Урала». Но это не значит, что он забьет больше мячей. Часто бывает обратное. Силы этих команд примерно равны. Нет большой разницы в уровне готовности. Но у хозяев будет небольшое преимущество – они в целом чуть посильнее.

- В прошлом туре «Краснодар» едва не обыграл «Зенит». О чем это говорит?

- Этот результат тоже поможет. Матч южане провели хорошо, несмотря на то, что питерцы имели преимущество. «Краснодар» все равно смог забить два мяча. А это дома у «Зенита» мало кому удается. Но там гости действовали в непривычной для себе манере - они большую часть времени оборонялись. Но это не умаляет достоинств команды. Когда надо было сохранить результат в свою пользу, они оборонялись. Это пришлось сделать, потому что питерцы все равно сильнее, и они заставили так играть.

- Вам нравится, как играет «Краснодар» при Ивиче?

- Были времена, когда южане играли и лучше. Не могу сказать, что сейчас эта команда выделяется качеством игры, по сравнению с остальными клубами. Но в целом, играет она неплохо. Нравится, что на поле выходит молодежь. Из своей академии. Хочется, чтобы таких ребят было побольше.

- Как оцените нынешнее положение «Урала»? У команды спад?

- После провального старта чемпионата, нынешние результаты можно оценить позитивно. Та позиция, на которой сейчас находится «Урал», соответствует возможностям команды. Если команда выступает на уровне своих возможностей – это нормально. А когда она имеет высокий потенциал, как «Локомотив» в первой половине сезона, но нет результата – это уже плохо.

- Что может противопоставить «Урал» «Краснодару»? Игру на контратаке?

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- Не могу сказать, что сейчас кто-то из команд РПЛ глубоко садится назад только для контратакующей игры. Сейчас команды не действуют так однообразно. Многое зависит от разных факторов. Можно прессинговать соперника на его половине поля, или использовать какой-то комбинированный вариант. Не думаю, что «Урал» изначально сядет вниз и будет играть на контратаках. Он еще поборется за инициативу.

- В суперфинале кого хотели видеть в паре с ЦСКА?

- «Краснодар» заслуживает уважения, потому что клуб развивается. Хочется, чтобы у этой команды был успех. Но с другой стороны, «Урал» тоже заслуживает финала. Там люди также многое сделали для клуба, для того, чтобы команда поднялась в РПЛ, и удержалась в лиге. Но мне было бы интереснее посмотреть на матч ЦСКА – «Краснодар». Южане больше продвинулись.

- В суперфинале ЦСКА будет фаворитом?

- Да. «Армейцы» фавориты, но это ничего не значит. В финале может победить любой.

- Но у ЦСКА, кажется, даже слабых мест сейчас нет.

- Сложно будет выиграть любому клубу. «Краснодар» в этом плане тоже не подарок. Финал – это сложный матч и очень часто непредсказуемый.

Елена Григорьевская