Рыков раскритиковал формат Кубка России

Бывший защитник столичного «Динамо», а ныне футболист московской «Родины» Владимир Рыков покритиковал текущий формат Кубка России. Напомним, что в плей-офф команда может вылететь из Пути РПЛ, но всё равно продолжит борьбу в нижней части сетки – в Пути регионов. Это футболисту не понравилось.

«Пока нет еврокубков у российских клубов, чем больше игр будет у команд, тем лучше. Но когда ты играешь и не вылетаешь, значимость матчей низкая», - делится Рыков с порталом Rusfootball.

Футболист добавил, что ему бы очень хотелось, чтобы в регионы России, где играют команды Первой и Второй лиг, чаще приезжали именитые клубы Премьер-лиги.

«Мы же играем для зрителей и популяризации футбола», - пояснил футболист.

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