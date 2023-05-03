Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Рыков раскритиковал формат Кубка России

03 Мая 2023 • 23:45 Комментировать
Краснодар
...
Урал
17.05 14:00

Бывший защитник столичного «Динамо», а ныне футболист московской «Родины» Владимир Рыков покритиковал текущий формат Кубка России. Напомним, что в плей-офф команда может вылететь из Пути РПЛ, но всё равно продолжит борьбу в нижней части сетки – в Пути регионов. Это футболисту не понравилось.

«Пока нет еврокубков у российских клубов, чем больше игр будет у команд, тем лучше. Но когда ты играешь и не вылетаешь, значимость матчей низкая», - делится Рыков с порталом Rusfootball.

Футболист добавил, что ему бы очень хотелось, чтобы в регионы России, где играют команды Первой и Второй лиг, чаще приезжали именитые клубы Премьер-лиги.

«Мы же играем для зрителей и популяризации футбола», - пояснил футболист.

ЦСКА переиграл «Урал» Ганчаренко в Екатеринбурге и стал первым финалистом Фонбет Кубка России

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Кубок России Владимир Рыков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРАСНОДАР УРАЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Урал Урал
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
1
2
3.65 3.30 2.16
Видео
Окончен после пенальти
Краснодар Краснодар
Акрон Акрон
0
0
1.40 4.90 8.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Мая
00:13 · Кубок России
Гладилин похвалил «Акрон» за равную игру с «Краснодаром»
00:00 · Кубок России
Каряка считает открытием Кубка России не только «Акрон»
03 Мая
23:45 · Кубок России
Рыков раскритиковал формат Кубка России
23:21 · Кубок России
Орещук: «ЦСКА полностью переиграл «Урал»
23:14 · Кубок России
Батчи: «Наш соперник сегодня выложился на сто процентов»
22:57 · Россия. Первая лига
Калешин заявил, что подписал новый контракт с «Акроном»
22:54 · Кубок России
Булыкин: «Краснодар» мог и проиграть «Акрону»
22:48 · Кубок России
Мостовой не уверен в том, что ЦСКА выиграет Кубок России
22:29 · Кубок России
Сафонов признался, что в серии пенальти с «Акроном» действовал наугад
22:22 · Кубок России
Батчи: «Мы в «Краснодаре» полностью доверяем голкиперу»
22:17 · Кубок России
Ловчев оценил игру Чалова в матче против «Урала» 1
22:14 · Кубок России
Масалитин оценил несостоявшийся чудо-гол Акинфеева
22:10 · Кубок России
Президент «Урала» Иванов высказался о поражении от ЦСКА
22:05 · Кубок России
Губернатор Самарской области поблагодарил «Акрон» за выступление в Кубке России
21:53 · Кубок России
Вратарь «Акрона» Волков стал лучшим игроком матча против «Краснодара»
Все новости