Ивич: «Уверен, что сегодня Сперцян и Кордоба покажут себя в лучшей форме»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Уралом».

- Скажите, у вас был такой энергозатратный матч с «Зенитом». Насколько команда успела после него восстановиться?

- Да, действительно, мои ребята восстановились. У нас сегодня достаточно важный матч, я уверен, что мои ребята сегодня готовы на 100% отдаться, чтобы выдать сегодня отличную игру.

- Сперцян и Кордоба не участвовали в том матче, вы предоставляли им отдых. Сейчас они абсолютно свежи и готовы к матчу?

- Да, действительно, эти игроки в составе и сегодня выйдут на поле. Они играли каждые три дня. У нас был достаточно долгий период, когда у нас были матчи с небольшими перерывами между ними. Они провели все матчи и имели мало времени для отдыха, так что надо думать о футболистах, о том, как они работают, им нужно определенное время на отдых, чтобы они себя показали на поле. Я уверен, что сегодня они покажут себя в лучшей форме.

- На поле одновременно и Рамирес, и Волков, и Петров. Как они будут располагаться? Петров сегодня будет в полузащите?

- Когда начнется игра, увидите.