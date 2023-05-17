Победа в Кубке России может стать для ЦСКА восьмой, для «Краснодара» - первой в истории

Сегодня вечером «Краснодар» обыграл дома «Урал» (2:1) в рамках финала Пути регионов Кубка России и стал вторым суперфиналистом турнира. Теперь команды встретятся в очной битве, которая намечена на 11 июня.

Любопытно, что ЦСКА может стать обладателем престижного трофея в восьмой раз в истории. А что касается «Краснодара», то для «быков» это может быть первый трофей за всю историю клуба.

Напомним, что наиболее близок к завоеванию Кубка «Краснодар» был в 2014 году, однако тогда в серии пенальти «быки» уступили «Ростову» Миодрага Божовича.

О том, как проходил вечерний матч, читайте в нашем материале.