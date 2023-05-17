Калешин: «На бумаге «Краснодар» выглядит предпочтительнее «Урала»

Бывший защитник «Краснодара» Виталий Калешин поделился ожиданиями от финального матча Кубка России (Пути регионов), в котором «быки» примут на своём поле «Урал».

По мнению эксперта, хоть на бумаге «Краснодар» и выглядит предпочтительнее екатеринбургской команды, в кубковой встрече может произойти всё что угодно.

«Не думаю, что «Урал» будет играть вторым составом, чтобы сосредоточиться на отрыве от зоны стыков в РПЛ. Всё-таки это финал этапа, а там не за горами и финал Кубка. Обе команды однозначно выставят основные составы. «Краснодар» будет больше владеть инициативой, а «Урал» — играть на контратаках», — приводит слова Калешина Metaratings.

Матч «Краснодар» — «Урал» состоится сегодня, 17 мая. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. Победитель этого противостояния в Суперфинале турнира встретится с московским ЦСКА.