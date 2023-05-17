Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Калешин: «На бумаге «Краснодар» выглядит предпочтительнее «Урала»

17 Мая 2023 • 14:04 Комментировать
Краснодар
...
Урал
Через 3 ч. 49 мин.

Бывший защитник «Краснодара» Виталий Калешин поделился ожиданиями от финального матча Кубка России (Пути регионов), в котором «быки» примут на своём поле «Урал».

По мнению эксперта, хоть на бумаге «Краснодар» и выглядит предпочтительнее екатеринбургской команды, в кубковой встрече может произойти всё что угодно.

«Не думаю, что «Урал» будет играть вторым составом, чтобы сосредоточиться на отрыве от зоны стыков в РПЛ. Всё-таки это финал этапа, а там не за горами и финал Кубка. Обе команды однозначно выставят основные составы. «Краснодар» будет больше владеть инициативой, а «Урал» — играть на контратаках», — приводит слова Калешина Metaratings.

Матч «Краснодар» — «Урал» состоится сегодня, 17 мая. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. Победитель этого противостояния в Суперфинале турнира встретится с московским ЦСКА.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Урал Виталий Калешин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРАСНОДАР УРАЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
17.05.23 в 19:30
Краснодар Краснодар
Урал Урал
1.88 3.75 4.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Мая
14:04 · Кубок России
Калешин: «На бумаге «Краснодар» выглядит предпочтительнее «Урала»
09:46 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Краснодара» Алонсо: «Нужно отдать должное «Зениту» за работу, которую они проделали»
09:28 · Кубок России
Мор: «Шансы «Краснодара» и «Урала» в кубковом матче равны»
09:16 · Кубок России
Тарханов назвал «Краснодар» фаворитом в матче против «Урала»
16 Мая
21:09 · Кубок России
Бевеев: «В матче с «Краснодаром» отдадим все силы, отступать некуда»
19:09 · Кубок России
Сёмин объяснил, почему «Краснодар» — фаворит в матче с «Уралом»
15 Мая
13:22 · Кубок России
Тошич ждёт победы ЦСКА в Кубке России
14 Мая
13:39 · Россия. Премьер-лига
Первый тренер Чалова: Фёдор проводит успешный сезон, ЦСКА пора завоевать Кубок
13 Мая
19:47 · Кубок России
Президент РФС Дюков: Суперфинал Кубка России состоится в «Лужниках»
11:11 · Кубок России
Карасёв - главный судья матча «Краснодар» - «Урал» в Кубке России
12 Мая
20:39 · Кубок России
Известен главный арбитр кубковой встречи «Краснодар» - «Урал»
16:20 · Кубок России
Екатеринбург готов организовать суперфинал Кубка России
12:38 · Кубок России
Названы стадионы, куда могут перенести суперфинал Кубка России
12:33 · Кубок России
«Лужники» могут лишиться суперфинала Кубка России
11 Мая
18:20 · Кубок России
Тихонов назвал главного фаворита Кубка России
Все новости