Ахметов объяснил, почему «Краснодар» не смог обыграть «Акрон» в основное время

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов высказался о победе над «Акроном» (0:0, 4:2 — пен) в финальной игре Кубка России (Пути регионов).

Ахметов назвал «Акрон» хорошим соперником, выразив мнение, что «быкам» не удалось победить в основное время из-за плохой реализации своих голевых моментов.

«Хотелось бы выиграть в основное время, но получилось по пенальти. Слава богу, что прошли, задачу выполнили. Подводила реализация, надо работать над этим», — цитирует Ахметова пресс-служба «Краснодара».

Эта победа позволила «Краснодару» выйти во второй этап финала Пути регионов, где команде Ахметова предстоит встретится с «Уралом». Этот матч состоится 17 мая.

Победитель игры «Краснодар» — «Урал» выйдет в Суперфинал турнира, где померится силами с ЦСКА.