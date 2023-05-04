Каряка считает открытием Кубка России не только «Акрон»

Бывший украинский и российский футболист Андрей Каряка уверен, что не только тольяттинский «Акрон» заслуживает овации за выступление в Кубке России в рамках текущего розыгрыша. Похвалы достойна и там команда, которая еще продолжает выступление в турнире – это «Урал» Виктора Ганчаренко.

«Урал», в принципе, приятного удивил. Дошёл до финала в двухматчевом противостоянии. Полагаю, это одни из тех команд, которые можно назвать открытием турнира», - заявил Каряка «РБ Спорт», добавив, что вряд ли кто-то мог ожидать, что эти две команды пройдут так далеко в Кубке.

«Урал» сыграет с «Краснодаром» в главном финале Пути регионов, в котором и выяснится, кто встретится с ЦСКА в Суперфинале Кубка России.