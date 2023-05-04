Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Каряка считает открытием Кубка России не только «Акрон»

04 Мая 2023 • 00:00 Комментировать
Краснодар
...
Урал
17.05 14:00

Бывший украинский и российский футболист Андрей Каряка уверен, что не только тольяттинский «Акрон» заслуживает овации за выступление в Кубке России в рамках текущего розыгрыша. Похвалы достойна и там команда, которая еще продолжает выступление в турнире – это «Урал» Виктора Ганчаренко.

«Урал», в принципе, приятного удивил. Дошёл до финала в двухматчевом противостоянии. Полагаю, это одни из тех команд, которые можно назвать открытием турнира», - заявил Каряка «РБ Спорт», добавив, что вряд ли кто-то мог ожидать, что эти две команды пройдут так далеко в Кубке.

«Урал» сыграет с «Краснодаром» в главном финале Пути регионов, в котором и выяснится, кто встретится с ЦСКА в Суперфинале Кубка России.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Урал Андрей Каряка
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРАСНОДАР УРАЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Урал Урал
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
1
2
3.65 3.30 2.16
Видео
Окончен после пенальти
Краснодар Краснодар
Акрон Акрон
0
0
1.40 4.90 8.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Мая
00:13 · Кубок России
Гладилин похвалил «Акрон» за равную игру с «Краснодаром»
00:00 · Кубок России
Каряка считает открытием Кубка России не только «Акрон»
03 Мая
23:45 · Кубок России
Рыков раскритиковал формат Кубка России
23:21 · Кубок России
Орещук: «ЦСКА полностью переиграл «Урал»
23:14 · Кубок России
Батчи: «Наш соперник сегодня выложился на сто процентов»
22:57 · Россия. Первая лига
Калешин заявил, что подписал новый контракт с «Акроном»
22:54 · Кубок России
Булыкин: «Краснодар» мог и проиграть «Акрону»
22:48 · Кубок России
Мостовой не уверен в том, что ЦСКА выиграет Кубок России
22:29 · Кубок России
Сафонов признался, что в серии пенальти с «Акроном» действовал наугад
22:22 · Кубок России
Батчи: «Мы в «Краснодаре» полностью доверяем голкиперу»
22:17 · Кубок России
Ловчев оценил игру Чалова в матче против «Урала» 1
22:14 · Кубок России
Масалитин оценил несостоявшийся чудо-гол Акинфеева
22:10 · Кубок России
Президент «Урала» Иванов высказался о поражении от ЦСКА
22:05 · Кубок России
Губернатор Самарской области поблагодарил «Акрон» за выступление в Кубке России
21:53 · Кубок России
Вратарь «Акрона» Волков стал лучшим игроком матча против «Краснодара»
Все новости