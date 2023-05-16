Бывший тренер ЦСКА и «Урала» Александр Тарханов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о кубковом матче екатеринбургского клуба с «Краснодаром».

- У кого больше шансов на победу в этом матче?

- Я считаю, что больше шансов у «Краснодара», как у хозяина поля. Но «Урал» тоже неуступчивая команда, поэтому игра будет боевая. Кстати, у «Краснодара» в гостях «Урал» уже отбирал очки в этом сезоне. Теперь предстоит кубковая игра. И тут все еще более непредсказуемо, чем в чемпионате. Поэтому фаворита назвать трудно.

- «Урал» хорошо начал сезон, а потом никак не мог выиграть и скатился вниз. В чем проблемы команды?

- Так бывает. Много матчей идет, и в чемпионате, и в Кубке России, поэтому накопилась усталость, в том числе и психологическая. Это все сказалось на результатах.

- Но у «Краснодара» такая же ситуация, но команда поднимается вверх по таблице.

- Просто у южан больше возможностей, чем у «Урала». Они купили хороших иностранцев.

- В прошлом туре «Краснодар» чуть не обыграл «Зенит». Что об этом думаете?

- «Зенит» уже стал чемпионом, поэтому так и получилось.

- Вам нравится, как играет «Краснодар» при Ивиче?

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- Мне всегда нравилась эта команда. У нее есть свой игровой стиль, за счет него она и побеждает.

- Что может противопоставить «Урал» такому сопернику?

- Гостям надо сыграть строго в обороне, чтобы не дать «Краснодару» разыграться. И преуспеть в атаке необходимо. У «Урала» есть индивидуально сильные футболисты, которые могут хорошо играть на контратаках. То есть надо не просто сесть в оборону и отбиваться, а уповать именно на контригру. А для этого нужен прессинг в центральной зоне.

- В суперфинале вы бы хотели видеть свою бывшую команду?

- Конечно.

- В суперфинале ЦСКА будет фаворитом?

- Надо еще посмотреть, кто как подойдет к финалу. «Урал» уже ни за что не борется, в отличие от «армейцев». У москвичей еще будут достаточно серьезные матчи: «Спартак», «Краснодар», «Ростов». То есть будет серьезная борьба за второе место.

- Сейчас все обсуждают, где лучше провести суперфинал: в «Лужниках» или на другом стадионе, потому что там не будет полных трибун?

- Смотря, кто выйдет в финал. Чтобы не получилось так, что какой-то клуб будет играть решающий матч на домашней арене. Стадионов много. Может быть, стоит этот матч провести в Питере, потому что там народ придет. В Сочи можно было бы сыграть. У нас много хороших арен. Любая готова к проведению финального матча.

Елена Григорьевская