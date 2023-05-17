«Быки» затоптали «шмелей»: «Краснодар» вышел в суперфинал Кубка России, обыграв «Урал» в матче с поздним удалением

Во второй стадии финала Пути регионов Кубка России «Краснодар» дома играл с «Уралом».

Это был предпоследний матч всего розыгрыша Кубка России в целом. Во встрече «Краснодара» и «Урала» определялся соперник ЦСКА по суперфиналу. В случае победы екатеринбуржцев повторялось бы противостояние «армейцев» со «шмелями», которое было совсем недавно в финале Пути РПЛ.

«Урал» до этого в своей истории дважды доходил до обычных финалов Кубка России – суперфиналов пока ещё никаких не проводилось. В 2017 и 2019 годах екатеринбуржцы неизменно проигрывали в решающих матчах второго по значимости внутрироссийского турнира «Локомотиву». «Краснодар» же играл в финале Кубка страны в 2014 году, когда по пенальти уступил «Ростову» после нулевой ничьей в игровое время.

На память приходил эпический кубковый матч «Краснодар» – «Урал», состоявшийся в конце февраля 2017 года. Тогда быки» вели со счётом 3:0, но умудрилась команда в то время Игоря Шалимова пропустить три мяча в свои ворота и проиграть затем в серии пенальти. Кстати, сейчас «Урал» тренирует Виктор Ганчаренко, работавший в «Краснодаре» в 2021 году.

В первые пятнадцать с небольшим минут активным участником атак «чёрно-зелёных» был Кайо. Точнее, стандартных положений в нападении. А если ещё конкретней, то угловых. Два раза повторялась ситуация, когда Кайо опасно пробивал по чужим воротам после навесов справа от флажка в исполнении Сперцяна. В первом случае это завершилось результативным ударом бразильца в левый угол, а во втором оказалось мимо створа. То есть «Краснодар» довольно быстро повёл в счёте, но минимально.

Однако недолго играла положительная для «быков» музыка. На двадцатой минуте Бикфалви пробивал головой после подачи с левого фланга, и мяч пошёл левее створа, а Сафонов всё равно решил его поймать, потому что ему было легко это сделать. А уже через две минуты счёт сравнялся. Оборона «Краснодара» проспала ситуацию в своей штрафной и поплатилась пропущенным голом. Юшин отдал влево Егорычеву, чей низовой удар Сафонов отразил перед собой, а Бикфалви свободно добавил мяч в сетку (1:1). Кто ему не помешал? Ну конечно, Кайо.

Никакого запаса прочности в игре «Краснодара» не наблюдалось. Это слишком давняя болезнь «быков», от которой они не желают никак избавляться. Хозяевам повезло, что их обрезки на своей половине поля не привели оперативно ко второму голу «Урала». Тот же Волков беспечно подарил мяч Мишкичу, который распорядился им не лучшим образом, нанеся удар, не особо страшный для Сафонова. Под конец тайма «быки» добавили в своих атаках, но недостаточно, для того чтобы ещё раз выйти вперёд в счёте.

Второй гол кубанцев оказался отложен до района часа игры. В начале второго тайма была ВАР-проверка, однако пенальти в ворота «Урала» не поставили, зато через десять с лишним минут мяч всё равно побывал в рамке створа екатеринбуржцев. Краснодарцы разыграли угловой на левом фланге, и Баньяц филигранным дальним ударом поразил правую штангу, отскок от которой пришёлся на ногу Кордобы. И Джон прекрасно знал, что от него требуется в том моменте (2:1). Похожее добивание было в случае с предыдущим голом от Бикфалви.

«Урал» вполне мог восстановить ничью на табло. Например, Биквалви с подступов к штрафной приложился в левый угол, Сафонов парировал, а Егорычев на добивании попал по ноге Алонсо. Через себя Бикфалви не шибко опасно послал мяч в руки Сафонова. Постепенно гости, кажется, перестали верить в себя. На 78-й минуте «быков» Рамирес остро ударял с левого угла вратарской и не переиграл Баклова.

На 90-й минуте экс-игрок «Краснодара» Гогличидзе срубил в своей штрафной Кордобу и удалился за вторую жёлтую карточку, а сам пострадавший приготовился исполнять пенальти, который назначил Карасёв. В дело включилась ВАР-проверка, и одиннадцатиметровый был отменён из-за офсайда. Тем не менее вторая жёлтая карточка Гогличидзе осталась в силе, и несколько минут «шмели» доигрывали вдесятером. Итог – 2:1, и «Краснодар» – в суперфинале Кубка России, где 11 июня в «Лужниках» поспорит за трофей с ЦСКА.

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Кирилл Иванцов