«Краснодар» - «Урал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1

В Кубке России по футболу встречаются «Краснодар» и «Урал».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Краснодар - Урал
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Протокол игры
|(1:0) Кайо Панталеао8'
|22'Бикфалви Эрик (1:1)
|(2:1) Кордоба Джон59'
Сафонов Матвей•Рамирес Кристиан•Алонсо Хуниор•Кайо Панталеао•Волков Сергей Александрович•Сперцян Эдуард•Баньяц Михайло•Ахметов Ильзат•Петров Сергей•Кордоба Джон•Батчи Жоау
17 мая. Стадион "Стадион Краснодар (Краснодар)".
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