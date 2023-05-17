Бывший полузащитник сборной Беларуси Сергей Гуренко в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказал, за счёт чего «Урал» в финале Пути регионов Кубка России сможет навязать конкуренцию «Краснодару».

- «Краснодар» сейчас набрал неплохой ход, команда выглядит посвежее, чем в конце прошлого и начале этого сезона. «Урал» - команда характерная, умеет терпеть, у него очень тягучая игра. Неприятно с ним играть, понятно, что «Краснодар» будет у себя дома играть и подбор игроков выше. За счёт терпения, вязкости «Урал» может составить такую конкуренцию. Многое зависит от функционального состояния, в каком они находятся, как успели восстановиться после предыдущей игры в чемпионате», — сказал Гуренко.

Встреча 1/2 финала Кубка России «Краснодар» - «Урал» состоится 17 мая в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит – в 19:30 по московскому времени.