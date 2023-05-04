Балахнин: «У ЦСКА и «Краснодара» равные составы, поэтому эти две команды находятся в одной категории»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением о перспективах «Краснодара» в оставшихся матчах текущего розыгрыша Кубка России.

Напомним, вчера, 3 мая, «быки» одолели «Акрон» (0:0, 4:2 — пен) в финале Пути регионов и вышли во второй этап, где 17 мая померятся силами с «Уралом». Победитель этого противостояния сыграет в Суперфинале с ЦСКА.

«С каждой игрой «Краснодар» прибавляет, становится лучше. У ЦСКА и «Краснодара» равные составы, поэтому эти две команды находятся в одной категории», — цитирует Балахнина «РБ Спорт».

Суперфинал запланирован на 11 июня. Напомним, что действующим победителем турнира является московский «Спартак».