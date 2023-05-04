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Кубок России

Балахнин: «У ЦСКА и «Краснодара» равные составы, поэтому эти две команды находятся в одной категории»

04 Мая 2023 • 13:57 Комментировать
Краснодар
...
Урал
17.05 14:00

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением о перспективах «Краснодара» в оставшихся матчах текущего розыгрыша Кубка России.

Напомним, вчера, 3 мая, «быки» одолели «Акрон» (0:0, 4:2 — пен) в финале Пути регионов и вышли во второй этап, где 17 мая померятся силами с «Уралом». Победитель этого противостояния сыграет в Суперфинале с ЦСКА.

«С каждой игрой «Краснодар» прибавляет, становится лучше. У ЦСКА и «Краснодара» равные составы, поэтому эти две команды находятся в одной категории», — цитирует Балахнина «РБ Спорт».

Суперфинал запланирован на 11 июня. Напомним, что действующим победителем турнира является московский «Спартак».  

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Краснодар Сергей Балахнин
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КРАСНОДАР УРАЛ
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