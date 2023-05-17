Ганчаренко: Опоздание на игру не скажется на футболистах «Урала»

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Краснодаром».

- Из-за пробок вы все-таки опоздали на игру. Как это может повлиять на этот матч?

- Нисколько. Мы вышли на разминку. Всё нормально, как обычно выходим.

- Вы меньше месяца назад здесь играли с «Краснодаром». Помогает то, что матч был не так давно, что из него можно извлечь?

- Мы знаем стиль «Краснодара», мы понимаем, что это домашняя игра, как они будут действовать. Другое дело, что это кубковый матч, и много изменений как у нас, так и у «Краснодара». Игра может пойти в разное русло абсолютно.

- Потери и дисквалифицированные для «Урала» критичны? Бегич, Помазун.

- У «Краснодара» такие же потери, поэтому я думаю, что не стоит на это обращать внимание, потому что в конце сезона нужно понимать, что какие-то изменения состава возможны.

- Лазар Ранджелович и Рай Влут сегодня в запасе из-за каких-то краснодарских схем?

- У нас есть какие-то свои еще… Есть стартовый состав, есть какие-то замены, это стратегия. Исходя, что у соперника есть какие-то минимальные проблемы, мы выставили такой состав.