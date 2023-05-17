«Краснодар» назвал состав на матч с «Уралом» - команды разыграют билет в суперфинал

В среду вечером «Краснодар» и «Урал» встретятся на втором этапе финала нижней части сетки Кубка России. Победитель этого противостояния получит путёвку в суперфинал турнира.

Рулевой «Краснодара» Владимир Ивич включил в стартовый состав таких игроков: Сафонов, Волков, Алонсо, Кайо, Рамирес, Петров, Сперцян, Баньяц, Батчи, Ахметов, Кордоба.

Матч между «Краснодаром» и «Уралом» стартует в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Первым суперфиналистом Кубка России стал ЦСКА. Битва за трофей пройдёт 11 июня в «Лужниках».