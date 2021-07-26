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«Уфа» обратится в ЭСК из-за неназначенного пенальти в матче с ЦСКА

26 Июля 2021, 11:58,

«Уфа» намерена обратиться в ЭСК РФС после поражения от московского ЦСКА в матче стартового тура российской Премьер-лиги. Клуб из Башкортостана подаст заявление по поводу пенальти, который не назначили после падения форварда Гамида Агаларова в штрафной площади «армейцев». Этот момент произошел на 85-й минуте.

«Мы пересматривали момент с падением Агаларова - это пенальти. Странно такие не давать. Обратимся в ЭСК», - поведал Sport24 гендиректор клуба Шамиль Газизов.

Встреча, состоявшаяся на стадионе «ВЭБ Арена», завершилась победой «армейцев» со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал новичок команды Антон Заболотный. Ему ассистировал полузащитник Алан Дзагоев.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Уфа, Шамиль Газизов
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