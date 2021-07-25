Березуцкий – о назначении главным тренером ЦСКА: «Было неожиданно»

Наставник ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал, когда узнал о назначении на пост главного тренера московского клуба.

«Я узнал об этом на два часа раньше, чем все появилось в прессе. Да, было неожиданно», - цитирует Березуцкого пресс-служба ЦСКА.

Сегодня, 25 июля, «армейцы» проведут свой первый матч под руководством Березуцкого. Соперником московского клуба в первом туре российской Премьер-лиги станет «Уфа», стартовый свисток о начале встречи запланирован на 20:00 по московскому времени.

По итогам прошлого сезона ЦСКА занял лишь шестое место в турнирной таблице чемпионата России и не выступил в еврокубках.