Березуцкий – о назначении главным тренером ЦСКА: «Было неожиданно»

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25 Июля 2021, 12:57,
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Наставник ЦСКА Алексей Березуцкий рассказал, когда узнал о назначении на пост главного тренера московского клуба.
«Я узнал об этом на два часа раньше, чем все появилось в прессе. Да, было неожиданно», - цитирует Березуцкого пресс-служба ЦСКА.
Сегодня, 25 июля, «армейцы» проведут свой первый матч под руководством Березуцкого. Соперником московского клуба в первом туре российской Премьер-лиги станет «Уфа», стартовый свисток о начале встречи запланирован на 20:00 по московскому времени.
По итогам прошлого сезона ЦСКА занял лишь шестое место в турнирной таблице чемпионата России и не выступил в еврокубках.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: ЦСКА Москва, Алексей Березуцкий
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа...
Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто
он, я бы его сейчас отблагодарил.