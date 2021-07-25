Масалитин выразил неуверенность в атакующем потенциале ЦСКА

Единственный в истории СССР и России нападающий, когда-либо отмечавшийся 3, 4 и 5 голами, в интервью Sport24 поделился ожиданиями от игры московского ЦСКА под руководством нового тренера Алексея Березуцкого.

Масалитин отметил, что в ЦСКА нет стабильности ни в команде, ни в тренерском штабе. Также бывший нападающий добавил, что пока неизвестно, какой футбол будет ставить в команде Березуцкий. Однако, по мнению Масалитина, сложно представить атакующий футбол в той команде, тренером которой является бывший оборонец. Валерий Масалитин также считает, что делать выводы пока рано, и игру москвичей можно будет судить лишь после пяти матчей в чемпионате.

Сегодня же ЦСКА отыграет свой первый матч в РПЛ в новом сезоне. Соперником московской команды станет «Уфа».