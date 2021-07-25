Пародист Грушевский считает «Спартак» лучшей командой РПЛ на данный момент

Известный пародист, а по совместительству, болельщик московского ЦСКА Михаил Грушевский в интервью «Спорт-Экспрессу» поделился впечатлениями от игры своей любимой команды против «Уфы».

По мнению Грушевского, полузащитник Алан Дзагоев был лучшим игроком на поле, так как именно он руководил игрой. Грушевский выразил восхищение игрой Дзагоева, и считает, что именно Алан перевернул ход матча.

Также Грушевский отдал должное землякам из «Спартака», назвав «красно-белых» лучшей командой РПЛ на данный момент.

ЦСКА в первом официальном матче сезона минимально одолел «Уфу» (1:0) на домашнем стадионе, а «Спартак» с тем же счётом уступил казанскому «Рубину» на выезде.