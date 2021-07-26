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Масалитин: «Если будут чаще играть на Заболотного, он проявит себя ещё лучше»

26 Июля 2021, 09:12,

Экс-футболист московского ЦСКА, а ныне эксперт Валерий Масалитин поделился мнением об игре нападающего Антона Заболотного во вчерашнем поединке против «Уфы». Новичок «армейцев» отметился голом и принес своей команде победу со счетом 1:0.

«Антон гол забил, выполнил большой объем работы. Если будут чаще играть на него, Заболотный проявит себя еще лучше», - приводит слова аналитика Rusfootball.

Напомним, что 30-летний форвард перебрался в московский коллектив этим летом. Стороны заключили долгосрочный трудовой договор, который рассчитан до середины 2024 года.

В следующем туре чемпионата России ЦСКА в родных стенах встретится с другим московским клубом - «Локомотивом». Дерби состоится 31 июля.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Антон Заболотный, Валерий Масалитин
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
26 Июля 2021, 09:30

Заболотный - не форвард! А ЦСКА с таким подходом и команду скоро перестанет напоминать. С брёвнами в составе и с таким же во главе клуба.

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