Федор Чалов рассказал об игре под руководством Алексея Березуцкого

Российский нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов в интервью пресс-службе клуба рассказал об игре под руководством Алексея Березуцкого

Фёдор Чалов рассказал, как в ЦСКА сочетаются командная дисциплина и свобода каждого из футболистов. Нападающий отметил, что под руководством Алексея Березуцкого команда во время матчей за каждое принятое решение ответственность несёт сам игрок, а вне футбольного поля каждый волен поступать так, как пожелает. Чалов уверил, что Алексей Березуцкий относится к футболистам, как к профессионалам своего дела.

Алексей Березуцкий официально стал тренером «армейцев» 19 июля 2021 года. Предыдущим специалистом, тренировавшим ЦСКА, был хорват Ивица Олич. Сегодня ЦСКА стартует в РПЛ матчем с «Уфой».