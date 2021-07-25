Федор Чалов рассказал об игре под руководством Алексея Березуцкого

|
25 Июля 2021, 17:22,
|
|
Российский нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов в интервью пресс-службе клуба рассказал об игре под руководством Алексея Березуцкого
Фёдор Чалов рассказал, как в ЦСКА сочетаются командная дисциплина и свобода каждого из футболистов. Нападающий отметил, что под руководством Алексея Березуцкого команда во время матчей за каждое принятое решение ответственность несёт сам игрок, а вне футбольного поля каждый волен поступать так, как пожелает. Чалов уверил, что Алексей Березуцкий относится к футболистам, как к профессионалам своего дела.
Алексей Березуцкий официально стал тренером «армейцев» 19 июля 2021 года. Предыдущим специалистом, тренировавшим ЦСКА, был хорват Ивица Олич. Сегодня ЦСКА стартует в РПЛ матчем с «Уфой».
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
|Теги: ЦСКА Москва, Фёдор Чалов, Алексей Березуцкий