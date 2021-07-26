Бубнов: «С выходом Дзагоева мысли в атаке ЦСКА стало больше»

Эксперт Александр Бубнов, в бытность футболистом поигравший за сборную СССР и московский «Спартак», высказался о выступлении полузащитника ЦСКА Алана Дзагоева во вчерашнем матче первого тура чемпионата России с «Уфой».

«После выхода Дзагоева мысли в атаке ЦСКА сразу стало больше. Алан добавил опасности на стандартах. Он дирижировал игрой ЦСКА», - передает слова аналитика Sportbox.

Напомним, что совсем недавно 31-летний хавбек подписал новый трудовой договор с «армейцами». Контракт между сторонами рассчитан до середины 2023 года.

Матч ЦСКА - «Уфа» завершился минимальной победой хозяев поля со счетом 1:0. Единственный мяч в начале второго тайма забил нападающий Антон Заболотный.