Агент Маньяков не считает «Чайку» клубом с подорванной репутацией

Агент бывшего нападающего московского ЦСКА Ильи Вострикова Александр Маньяков прокомментировал переход футболиста в клуб ПФЛ «Чайку» в интервью Sport24.

По словам агента, он и футболист не считают «Чайку» клубом с подорванной репутацией, ведь на месте команды из Песчанокопского мог оказаться любой другой клуб. По мнению Маньякова, «Чайка» будет продолжать развиваться вместе с футболистом.

Напомним, «Чайка» по итогам прошлого сезона ПФЛ завоевала путёвку в ФНЛ, но не стала участником второй по силе футбольной лиги России из-за подозрений в участии в договорных матчах.

Нападающий Илья Востриков перешел в «Чайку» из ЦСКА. Изначально московский клуб предлагал игрока в аренду, но в итоге футболист заключил с клубом ПФЛ полноценный контракт.

В прошлом сезоне Востриков в составе молодежной команды ЦСКА отметился 17 голами.