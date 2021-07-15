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Агент Маньяков не считает «Чайку» клубом с подорванной репутацией

15 Июля 2021, 22:03,

Агент бывшего нападающего московского ЦСКА Ильи Вострикова Александр Маньяков прокомментировал переход футболиста в клуб ПФЛ «Чайку» в интервью Sport24.

По словам агента, он и футболист не считают «Чайку» клубом с подорванной репутацией, ведь на месте команды из Песчанокопского мог оказаться любой другой клуб. По мнению Маньякова, «Чайка» будет продолжать развиваться вместе с футболистом.

Напомним, «Чайка» по итогам прошлого сезона ПФЛ завоевала путёвку в ФНЛ, но не стала участником второй по силе футбольной лиги России из-за подозрений в участии в договорных матчах.

Нападающий Илья Востриков перешел в «Чайку» из ЦСКА. Изначально московский клуб предлагал игрока в аренду, но в итоге футболист заключил с клубом ПФЛ полноценный контракт.

В прошлом сезоне Востриков в составе молодежной команды ЦСКА отметился 17 голами.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: ЦСКА Москва, Чайка, Александр Маньяков, Пфл
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