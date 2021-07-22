ЦСКА презентовал новую форму

ЦСКА представил обновлённую форму на сезон 2021/2022. «Армейцы» в своих социальных сетях опубликовали известия, как будут выглядеть три новых комплекта формы.

Комплект домашней экипировки выполнен в традиционных для клуба красно-синих цветах.

Гостевой вариант формы исполнен в ретро-стиле. В данном случае дизайнеры отдали дать уважения круглой дате – 110 лет с даты основания ЦСКА, о чём напоминает тиснение на воротнике. На груди представлен логотип ОЛЛС, основателя армейского футбола.

Третий комплект футбольной формы был разработан совместно с болельщиками. Он исполнен в фиолетовых цветах.

Техническим партнёром ЦСКА является компания Joma.

Домашний комплект выполнен в традиционных для армейского клуба цветах. В новом сезоне красно-синие полосы представлены в новой интерпретации, чтобы подчеркнуть страсть, с которой наши футболисты будут сражаться на поле, и эмоции наших болельщиков! pic.twitter.com/tVmWtqaWW5 — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) July 22, 2021

Гостевая форма представлена в ретро-стиле и посвящена 110-летию клуба. Вместо современной эмблемы ПФК ЦСКА на футболку нанесен логотип ОЛЛС, основоположника армейского футбола, на воротнике выполнено тиснение 110 лет, а на спине нанесены 1911-2021. pic.twitter.com/RkrahUPTGT — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) July 22, 2021