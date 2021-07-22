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ЦСКА презентовал новую форму

22 Июля 2021, 16:47,

ЦСКА представил обновлённую форму на сезон 2021/2022. «Армейцы» в своих социальных сетях опубликовали известия, как будут выглядеть три новых комплекта формы.

Комплект домашней экипировки выполнен в традиционных для клуба красно-синих цветах.

Гостевой вариант формы исполнен в ретро-стиле. В данном случае дизайнеры отдали дать уважения круглой дате – 110 лет с даты основания ЦСКА, о чём напоминает тиснение на воротнике. На груди представлен логотип ОЛЛС, основателя армейского футбола.

Третий комплект футбольной формы был разработан совместно с болельщиками. Он исполнен в фиолетовых цветах.

Техническим партнёром ЦСКА является компания Joma.

 

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Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
Теги: ЦСКА Москва
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Комментарии (1)
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0
kalibr
22 Июля 2021, 17:18

Стильненько.

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